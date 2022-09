Perché Re Salman ha nominato MBS primo ministro (Di giovedì 29 settembre 2022) Con un decreto emesso due giorni fa, Re Salman ha formalizzato lo status di suo figlio, Mohammed bin Salman, anche noto come MBS, come capo del governo saudita. Dopo aver agito da primo ministro de facto per anni, ora l’erede al trono guiderà de iure l’esecutivo. Non cambierà il bilanciamento di potere all’interno del regno, ma ci sono degli aspetti da sottolineare. Con questa mossa — a due mesi dal tentativo di normalizzazione dei rapporti con il grande alleato statunitense, dopo l’incontro a Gedda con Joe Biden — la famiglia regnante saudita continua a solidificare le basi per un possibile processo di successione in Arabia Saudita, che potrebbe arrivare anche prima della morte di Salman. La nomina è un’eccezione speciale alla legge saudita, secondo cui il re è anche capo del governo. La notizia è ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 settembre 2022) Con un decreto emesso due giorni fa, Reha formalizzato lo status di suo figlio, Mohammed bin, anche noto come MBS, come capo del governo saudita. Dopo aver agito dade facto per anni, ora l’erede al trono guiderà de iure l’esecutivo. Non cambierà il bilanciamento di potere all’interno del regno, ma ci sono degli aspetti da sottolineare. Con questa mossa — a due mesi dal tentativo di normalizzazione dei rapporti con il grande alleato statunitense, dopo l’incontro a Gedda con Joe Biden — la famiglia regnante saudita continua a solidificare le basi per un possibile processo di successione in Arabia Saudita, che potrebbe arrivare anche prima della morte di. La nomina è un’eccezione speciale alla legge saudita, secondo cui il re è anche capo del governo. La notizia è ...

