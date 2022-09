Perché certi motivi musicali ci rimangono in testa (Di giovedì 29 settembre 2022) È un fenomeno noto da secoli che non è mai stato davvero spiegato, ma dice molto della nostra memoria e di come percepiamo la musica Leggi su ilpost (Di giovedì 29 settembre 2022) È un fenomeno noto da secoli che non è mai stato davvero spiegato, ma dice molto della nostra memoria e di come percepiamo la musica

PaoloX68 : RT @ilpost: Perché certi motivi musicali ci rimangono in testa - BonoVoxel : @onevoicetosing @Link4Universe Guarda che si fa una fatica... Poi mi chiedono perché rifiuto le etichette. Eh boh l… - vluccio : RT @NicolaMelloni: Non domandiamoci perché il PD non dà risposte al disagio sociale e non prende voti tra le fasce di reddito più basse. No… - DAmboldi : RT @NicolaMelloni: Non domandiamoci perché il PD non dà risposte al disagio sociale e non prende voti tra le fasce di reddito più basse. No… - ilpost : Perché certi motivi musicali ci rimangono in testa -