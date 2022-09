Perché Biden punta il dito contro Meloni? Le ragioni di politica interna (Di giovedì 29 settembre 2022) Non sappiamo che cosa pensi davvero Joe Biden di Giorgia Meloni. Sappiamo, però, che il presidente degli Stati Uniti è in campagna elettorale per le elezioni di mid-term e lo sarà probabilmente fino al 2024. Sappiamo anche che il suo avversario è Donald Trump, il suo predecessore alla Casa Bianca. Lo considera un “semi-fascista”. Sappiamo poi che sono molti i media statunitensi a definire fascista la leader di Fratelli d’Italia. Ruth Ben-Ghiat, professoressa alla New York University, ha scritto su The Atlantic un articolo dal titolo “Il ritorno del fascismo in Italia”. L’emittente Cnn ha spiegato l’esito delle elezioni italiane così: “Giorgia Meloni rivendica la vittoria per diventare il primo ministro italiano più di estrema destra dai tempi di Benito Mussolini”. Il quotidiano New York Times ha parlato, nella sua newsletter mattutina ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 settembre 2022) Non sappiamo che cosa pensi davvero Joedi Giorgia. Sappiamo, però, che il presidente degli Stati Uniti è in campagna elettorale per le elezioni di mid-term e lo sarà probabilmente fino al 2024. Sappiamo anche che il suo avversario è Donald Trump, il suo predecessore alla Casa Bianca. Lo considera un “semi-fascista”. Sappiamo poi che sono molti i media statunitensi a definire fascista la leader di Fratelli d’Italia. Ruth Ben-Ghiat, professoressa alla New York University, ha scritto su The Atlantic un articolo dal titolo “Il ritorno del fascismo in Italia”. L’emittente Cnn ha spiegato l’esito delle elezioni italiane così: “Giorgiarivendica la vittoria per diventare il primo ministro italiano più di estrema destra dai tempi di Benito Mussolini”. Il quotidiano New York Times ha parlato, nella sua newsletter mattutina ...

