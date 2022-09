Per le femministe meglio Khamenei di Giorgia (Di giovedì 29 settembre 2022) È desolante lo spettacolo con cui le femministe ideologiche - un composito mondo di intellettuali, influencer e attrici in cerca di visibilità – stanno salutando l'approdo a Palazzo Chigi della prima donna nella storia della Repubblica. Una mobilitazione tanto grottesca quanto volgare, con la propagazione seriale sui social di un cane che fa pipì sulla faccia della futura premier, e condita da motivazioni stupefacenti come «lei pensa al maschile ed è pronta a sostituire la cultura patriarcale con un matriarcato altrettanto violento». Per cui «siamo costrette proprio dall'essere donna a detestarla». Anche perché è «la leader di un partito, Fratelli d'Italia, maschilista fin dal nome», argomento in tutta evidenza molto scivoloso, perché mette in discussione perfino la legittimità dell'inno nazionale. Ma queste manifestazioni di basso folklore ricolmo di odio politico ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 settembre 2022) È desolante lo spettacolo con cui leideologiche - un composito mondo di intellettuali, influencer e attrici in cerca di visibilità – stanno salutando l'approdo a Palazzo Chigi della prima donna nella storia della Repubblica. Una mobilitazione tanto grottesca quanto volgare, con la propagazione seriale sui social di un cane che fa pipì sulla faccia della futura premier, e condita da motivazioni stupefacenti come «lei pensa al maschile ed è pronta a sostituire la cultura patriarcale con un matriarcato altrettanto violento». Per cui «siamo costrette proprio dall'essere donna a detestarla». Anche perché è «la leader di un partito, Fratelli d'Italia, maschilista fin dal nome», argomento in tutta evidenza molto scivoloso, perché mette in discussione perfino la legittimità dell'inno nazionale. Ma queste manifestazioni di basso folklore ricolmo di odio politico ...

