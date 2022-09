"Per chi ha votato". Chiara Ferragni vestita così? Tam-tam impazzito | Guarda (Di giovedì 29 settembre 2022) "Chiara Ferragni ha votato per il Movimento 5 Stelle". Questa la voce che si è diffusa sull'influencer. Eppure si tratta di rumors infondati e sbagliati. A dirlo è la diretta interessata. A scatenare i suoi ammiratori, una foto. Qui, su TikTok, l'imprenditrice digitale si mostra con una tuta scura con delle stelline luccicanti. Oltre all'abbigliamento, a sollevare il sospetto la tempistica: la Ferragni ha mostrato il suo look nella giornata del 25 settembre, la domenica del voto. Nulla di strano, ma ecco che alcuni nei commenti scrivono "messaggi subliminali", "'Tutta stellata', messaggi top secret" e ancora "e come mai proprio con le stelle?" con la faccina ammiccante, "Dimmi che voti 5 stelle senza dirmi che voti 5 stelle inizio io". "La risposta è nell'outfit" e anche qualcuno che la redarguisce perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) "haper il Movimento 5 Stelle". Questa la voce che si è diffusa sull'influencer. Eppure si tratta di rumors infondati e sbagliati. A dirlo è la diretta interessata. A scatenare i suoi ammiratori, una foto. Qui, su TikTok, l'imprenditrice digitale si mostra con una tuta scura con delle stelline luccicanti. Oltre all'abbigliamento, a sollevare il sospetto la tempistica: laha mostrato il suo look nella giornata del 25 settembre, la domenica del voto. Nulla di strano, ma ecco che alcuni nei commenti scrivono "messaggi subliminali", "'Tutta stellata', messaggi top secret" e ancora "e come mai proprio con le stelle?" con la faccina ammiccante, "Dimmi che voti 5 stelle senza dirmi che voti 5 stelle inizio io". "La risposta è nell'outfit" e anche qualcuno che la redarguisce perché ...

Mov5Stelle : Il reddito di cittadinanza è una conquista sociale che difenderemo con le unghie e con i denti. Queste immagini e q… - EnricoLetta : Verso il #Congresso del #nuovoPD. Convocheremo giovedì 6 la Direzione. Per un percorso congressuale inclusivo e ape… - trash_italiano : Instagram sta lavorando alla barra di ricerca per individuare rapidamente chi ha visualizzato le nostre Stories. - cinziaspoletini : @Palazzo_Chigi @ZelenskyyUa #Zelensky criminale guerrafondaio vaffanculo non rischio per dei territori ucraini là t… - Loredana_C84 : @MercurioPsi Adesso lo segnano!!!!ho preso un permesso a lavoro per fare cosa???? E che cavolo neanche ti rispondon… -