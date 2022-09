(Di giovedì 29 settembre 2022) Carlomedita dubbi suldie ritiene ci siano almeno treda superare. In risposta alle domande dei tifosi rossonericosa ha dichiaratosula...

Pall_Gonfiato : Pellegatti: “Ecco i tre ostacoli per il rinnovo di Leao” -

Blogo Sport

Carloè intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...Gli ultimi aggiornamenti in questo senso li ha forniti Carlo Laudisa de La Gazzetta dello Sport che, ospite della trasmissione di Carlo, ha fatto il punto su due richieste espresse da Leao ... Pellegatti: “Questo è un momento negativo perché il Milan” Ecco le parole di Carlo Pellegatti sul proprio canale Youtube sul Milan e sulla situazione rossonera: “ Con l’allenamento di oggi inizia la seconda parte di questa prima fase di stagione. 9 partite so ...Carlo Pellegatti ha pubblicato questa mattina un video in cui parla di Milan sul suo canale YouTube. Pellegatti ha detto: “Con l’allenamento di oggi inizia la seconda parte di questa ...