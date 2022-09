**Pd: Gribaudo, '36 elette su 102, c'è cultura patriarcale e donna leader non basta'** (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Abbiamo un problema. 36 parlamentari donne su 102 complessivi del Pd sono un numero troppo basso". I conti sono di Chiara Gribaudo, neo rieletta del Pd. Come se lo spiega? "Me lo spiego col fatto che il Pd è un partito patriarcale", dice all'Adnkronos. "Non è una novità. Lo abbiamo visto con i tre ministri uomini del governo Draghi. Proposero a noi donne ruoli di sottogoverno. Circolava anche il mio nome come sottosegretario. Abbiamo detto di no". E da allora non è cambiato niente? "Ci sono logiche correntizie che furono alle base della scelta dei quei tre ministri e che si ripercuotono evidentemente anche nella composizione delle liste". Ha visto il video in cui alcune ragazze accusano Laura Boldrini e il Pd di non aver fatto abbastanza per la 194? Non è che questa 'cultura ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Abbiamo un problema. 36 parlamentari donne su 102 complessivi del Pd sono un numero troppo basso". I conti sono di Chiara, neo rieletta del Pd. Come se lo spiega? "Me lo spiego col fatto che il Pd è un partito", dice all'Adnkronos. "Non è una novità. Lo abbiamo visto con i tre ministri uomini del governo Draghi. Proposero a noi donne ruoli di sottogoverno. Circolava anche il mio nome come sottosegretario. Abbiamo detto di no". E da allora non è cambiato niente? "Ci sono logiche correntizie che furono alle base della scelta dei quei tre ministri e che si ripercuotono evidentemente anche nella composizione delle liste". Ha visto il video in cui alcune ragazze accusano Laura Boldrini e il Pd di non aver fatto abnza per la 194? Non è che questa '...

cuneocronaca : Anche Enrico Costa (Terzo Polo) e Chiara Gribaudo (Pd) rieletti alla Camera dei deputati -> - lavocedialba : Certa la rielezione di Gribaudo (Pd), buone chances per Costa (Terzo polo), Perosino (Forza Italia) sulla graticola - lavocedialba : Certa la rielezione di Gribaudo (Pd), buone chances per Costa (Azione- Italia Viva) e Perosino (Forza Italia) - TargatoCN : Certa la rielezione di Gribaudo (Pd), buone chances per Costa (Azione- Italia Viva) e Perosino (Forza Italia) - lavocedialba : Elezioni, ha votato Chiara Gribaudo, capolista per la Camera con il PD -