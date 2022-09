Pd, Borghi avverte: “Con Conte o con Calenda? Occhio, ci vogliono distruggere” (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – “Sì, abbiamo perso. E’ giusto aprire una riflessione. Ma con lucidità e freddezza. Senza esagerare con le dichiarazioni apocalittiche e senza la fiera dei personalismi…”. Enrico Borghi, neo senatore Pd e membro della segreteria di Enrico Letta, parla così all’Adnkronos del dibattito che si è aperto tra i dem dopo il voto di domenica tra congresso, ipotesi di scioglimento o cambio del nome al partito e il fioccare di candidature per la segreteria. “Abbiamo vinto? No. Ma abbiamo appena preso milioni di voti e che facciamo, ci sciogliamo? Siamo il primo partito di opposizione e il secondo in Parlamento. Dire che siamo annichiliti e mettersi il saio, anche no…”. Senatore Borghi, lei spinge sull’orgoglio Pd ma i suoi colleghi sembrano già divisi tra chi guarda a Conte e chi a Calenda, ancora prima di aprire ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – “Sì, abbiamo perso. E’ giusto aprire una riflessione. Ma con lucidità e freddezza. Senza esagerare con le dichiarazioni apocalittiche e senza la fiera dei personalismi…”. Enrico, neo senatore Pd e membro della segreteria di Enrico Letta, parla così all’Adnkronos del dibattito che si è aperto tra i dem dopo il voto di domenica tra congresso, ipotesi di scioglimento o cambio del nome al partito e il fioccare di candidature per la segreteria. “Abbiamo vinto? No. Ma abbiamo appena preso milioni di voti e che facciamo, ci sciogliamo? Siamo il primo partito di opposizione e il secondo in Parlamento. Dire che siamo annichiliti e mettersi il saio, anche no…”. Senatore, lei spinge sull’orgoglio Pd ma i suoi colleghi sembrano già divisi tra chi guarda ae chi a, ancora prima di aprire ...

