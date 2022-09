Pd | Bonaccini “Noi senza un progetto forte | ora un cambio profondo”

(Di giovedì 29 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Certamente farò il presidente della Regione Emilia-Romagna. E' una fase molto delicata per famiglie e imprese e servono risposte rapide e concrete. Per questo auspico che il nuovo governo si formi presto. Poi naturalmente parteciperò al congresso del Pd, perchè serve una discussione molto schietta, alla quale mi dedicherò con impegno e determinazione. Il Pd ha bisogno di uncontributo da parte di tutti”. Lo dice in una intervista al “Corriere della Sera” Stefano, presidente della Regione Emilia-Romagna e personaggio di spicco del Partito Democratico che sulla sua possibile candidatura alla successione di Enrico Letta, ribadisce: “Quando dico che è un errore partire dai nomi non è una frase di rito: o cambiamo profondamente o bruceremo in fretta anche il prossimo segretario. Serve una leadership ma serve anche un ...

E con Calenda e Renzi "Io sto ai fatti: sono andati per conto loro e hanno perso esattamente come", risponde. "Tant'è che governerà la destra. In compenso siamo insieme in tante città. ...... per evitare mesi in cui nessuno decide e altri parlano per. Anche questo sarebbe un segnale di ... Lo sa che al Pd temono una sua rivoluzione "Serve un cambiamento a prescindere da, che ...Il Pd ha bisogno di un forte contributo da parte di tutti”. Lo dice in una intervista al “Corriere della Sera” Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e personaggio di spicco del ...Sergio Staino non ha dubbi: come successore di Enrico Letta alla guida del Partito democratico non vorrebbe "nessun altro". "Deve rimanere lui", afferma il vignettista in un'intervista a Repubblica. E ...