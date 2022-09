Pd | Bonaccini | “Mi candiderò alla segreteria se capirò che può essere utile Dopo il voto | indispensabile discutere con il M5s”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 settembre 2022) Da quando Enrico Letta,la sconfitta alle urne, ha convocato il congresso e annunciato che non si ricandiderà per guidare il Pd, il nome di Stefanoè uno di quelli che hanno subito iniziato a circolare come possibile successore. E il presidente dell’Emilia-Romagna per ora non esclude la possibilità di diventare il prossimo segretario dei democratici: “Io midel Pd seche può“, dice ospite a Otto e mezzo su La7. Secondo, il tempo delle candidature è ancora lontano perché “fare il congresso prima della fine dell’anno è impossibile”. Anche per questo, si dice infastidito dalle “autocandidature di questi giorni”. E sulle future alleanze, anche con il M5s, dice: ...