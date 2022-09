Pd allo sbando | ora vuole cambiare nome | ecco come si chiamerà

(Di giovedì 29 settembre 2022) Rifondare, rigenerarsi,, fare una costituente, un nuovo Pd, un tagliando, andare oltre il Pd. Due giorni dopo l'addio di Enrico Letta, che porterà a un nuovo congresso del Pd, si scatena, tra idem, un primo abbozzo di dibattito. Caotico, ma con un denominatore comune: il Pd, così com'è non va. Non funziona più. Nella nella missione, nel gruppo dirigente, nelsi presenta e a chi. È una bad company. Va cambiato nella forma e nella sostanza. Va ripensata l'identità, perfino il. Poi, ovvio, ognuno ha le sue idee. C'è chi pensa debba guardare più a sinistra, più al M5S. E chi, invece, lo immagina più rivolto al centro, ai liberal, al Terzo Polo. Chi pensa debba essere il partito del lavoro, chi quello che si rivolge ai ceti produttivi. È l'eterna lotta tra riformisti e massimalisti, che poi è il ...

Pd, ora vuole cambiare nome: ecco come si chiamerà