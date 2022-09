Partita della Pace, Lotito: «Il calcio deve unire e non dividere» (Di giovedì 29 settembre 2022) Le parole di Claudio Lotito in vista della Partita per la Pace organizzata con la benedizione di Papa Francesco Claudio Lotito ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della Partita della Pace. La gara si terrà il prossimo 14 novembre, allo Stadio Olimpico di Roma e sarà benedetta da Papa Francesco, vedrà il sostegno delle più grandi stelle del calcio mondiale. Di seguito le sue parole. GARA — «Ho accolto con favore quest’iniziativa, ricordo che quando sono entrato nel mondo del calcio, una delle prime cose che ho detto è che il calcio deve essere didascalico e moralizzatore: insegnare e moralizzare. Stiamo attraversando un momento particolare, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Le parole di Claudioin vistaper laorganizzata con la benedizione di Papa Francesco Claudioha parlato nella conferenza stampa di presentazione. La gara si terrà il prossimo 14 novembre, allo Stadio Olimpico di Roma e sarà benedetta da Papa Francesco, vedrà il sostegno delle più grandi stelle delmondiale. Di seguito le sue parole. GARA — «Ho accolto con favore quest’iniziativa, ricordo che quando sono entrato nel mondo del, una delle prime cose che ho detto è che ilessere didascalico e moralizzatore: insegnare e moralizzare. Stiamo attraversando un momento particolare, ...

