Papa Francesco: la notizia sta facendo il giro del mondo (Di giovedì 29 settembre 2022) Le dichiarazioni del pontefice hanno fatto subito il giro del mondo. Ecco a proposito di cosa ha parlato Papa Francesco Hanno fatto il giro del mondo le parole del pontefice che, ancora una volta, ha fatto parlare di sé. Papa Francesco si è infatti da sempre contraddistinto per la sua grande personalità. Spesso, infatti, interviene L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 29 settembre 2022) Le dichiarazioni del pontefice hanno fatto subito ildel. Ecco a proposito di cosa ha parlatoHanno fatto ildelle parole del pontefice che, ancora una volta, ha fatto parlare di sé.si è infatti da sempre contraddistinto per la sua grande personalità. Spesso, infatti, interviene L'articolo proviene da Leggilo.org.

Agenzia_Ansa : Il Papa: 'Liberare i cuori dall'odio, io talvolta frainteso'. Francesco parla del conflitto in Ucraina: 'È la terza… - vaticannews_it : Il grande desiderio del sovrano del Paese del Golfo Persico “di vedere un giorno il #Papa in #Bahrain' e 'di favori… - RaiNews : 'Mi hanno portato una lista di oltre 300 prigionieri. Mi hanno chiesto di fare qualcosa per operare uno scambio' ha… - k7D1iPmwpFBKgTT : RT @ParoleCristiane: 'Crediamo a' Gesù, quando accettiamo la sua Parola, la sua testimonianza, perché egli è veritiero... 'Crediamo in' Ges… - baratto_m : RT @vaticannews_it: Domani su @civcatt il dialogo di #PapaFrancesco con i #gesuiti della “Regione della #Russia”: “Stiamo vivendo la terza… -