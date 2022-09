Panico nel casertano: la moglie lo lascia, lui tenta il suicidio dal cavalcavia (Di giovedì 29 settembre 2022) Voleva farla finita perché la moglie lo ha lasciato ma a salvarlo ci hanno pensato i poliziotti. E’ accaduto questa mattina a Recale, in provincia di Caserta. Un uomo di 41 anni si è aggrappato alla rete metallica di un cavalcavia per gettarsi nel vuoto quando è stato afferrato per un braccio da un poliziotto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 29 settembre 2022) Voleva farla finita perché lalo hato ma a salvarlo ci hanno pensato i poliziotti. E’ accaduto questa mattina a Recale, in provincia di Caserta. Un uomo di 41 anni si è aggrappato alla rete metallica di unper gettarsi nel vuoto quando è stato afferrato per un braccio da un poliziotto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

