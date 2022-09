Pallavolo: Mondiali, Kenya ko 3-0 e quarta vittoria per le azzurre (Di giovedì 29 settembre 2022) Arnhem, 29 set. - (Adnkronos) - quarta partita e quarta vittoria per l'Italvolley femminile ai campionati del mondo. Alla GelreDome Arena di Arnhem, dopo i successi contro Camerun, Porto Rico e Belgio, le campionesse d'Europa superano il Kenya per 3-0 con parziali di 25-15, 25-23, 25-17 e restano in vetta a punteggio pieno nel girone A. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Arnhem, 29 set. - (Adnkronos) -partita eper l'Italvolley femminile ai campionati del mondo. Alla GelreDome Arena di Arnhem, dopo i successi contro Camerun, Porto Rico e Belgio, le campionesse d'Europa superano ilper 3-0 con parziali di 25-15, 25-23, 25-17 e restano in vetta a punteggio pieno nel girone A.

ItaliaTeam_it : Alle 18 Italia-Kenya, la quarta partita per la nazionale di pallavolo ai Mondiali. Forzaaaaaaa! ?? #ItaliaTeam |… - Coninews : OLEEEEEEE! ?? Belgio sconfitto 3-1. L’Italia centra il terzo successo in tre partite ai Mondiali di #pallavolo femm… - Agenzia_Ansa : Mondiali di pallavolo: l'Italia vince ancora, 3-1 al Belgio #ANSA - Sport_Fair : Ancora un successo per le azzurre ai #WWCH2022 L'Italia di #Mazzanti supera anche il #Kenya - vale_gu29 : E scusate se l'Italia ha vinto contro il Kenya nei mondiali di pallavolo femminile. Non saremo il calcio, ma 3 set… -