Palazzo Chigi approva la Nadef: strada in salita per il nuovo governo (Di giovedì 29 settembre 2022) La strada tracciata dalla Nadef è tutta in salita per il governo Meloni, che si troverà ad affrontare un contesto economico più sfidante, dominato da un rallentamento economico generalizzato dell’economia mondiale e da un’inflazione alle stelle. Il CdM, in vista dle varo della prossima Manovra di bilancio, ha così approvato la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza pubblicato lo scorso aprile, usando ancora una volta un approccio prudenziale e dando un colpo di scure alle stime di crescita dell’Italia. “L’economia italiana – premette Palazzo Chigi – ha registrato sei trimestri di crescita superiore alle aspettative; le prospettive adesso risultano meno favorevoli in ragione del marcato rallentamento dell’economia globale e di quella europea, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 settembre 2022) Latracciata dallaè tutta inper ilMeloni, che si troverà ad affrontare un contesto economico più sfidante, dominato da un rallentamento economico generalizzato dell’economia mondiale e da un’inflazione alle stelle. Il CdM, in vista dle varo della prossima Manovra di bilancio, ha cosìto la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza pubblicato lo scorso aprile, usando ancora una volta un approccio prudenziale e dando un colpo di scure alle stime di crescita dell’Italia. “L’economia italiana – premette– ha registrato sei trimestri di crescita superiore alle aspettative; le prospettive adesso risultano meno favorevoli in ragione del marcato rallentamento dell’economia globale e di quella europea, ...

FerdiGiugliano : Palazzo Chigi smentisce la tesi e il contenuto dell’articolo “Kiev e conti pubblici, contatti di Draghi con l’Ue -… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha assicurato che l’Italia non riconoscerà l’esito dei ‘referenda’ e ha confermato il continuo… - Palazzo_Chigi : Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 96 ?? - IamFrankyDuks : @Palazzo_Chigi @ZelenskyyUa Ma vaffanculo - S3b4st14nP : RT @Ninabazz3: @Palazzo_Chigi @ZelenskyyUa Un Presidente grande come Draghi forse era troppo per quella,che io chiamo,italietta. Fortunatam… -