Ottobre prevenzione tumori al seno | le iniziative della LILT

È stata presentata ufficialmente questa mattina (29 settembre) a Roma, presso la sede centrale LILT, l'edizione 2022 di LILT for Women, l'iniziativa promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i tumori che ogni anno in occasione della Campagna internazionale Nastro Rosa sensibilizza le donne sulla fondamentale importanza della prevenzione del cancro al seno. Il mese di Ottobre si tinge quindi di rosa e dà il via a una serie di iniziative organizzate dalla LILT, in collaborazione con le Associazioni Provinciali e i coordinamenti regionali distribuiti su tutto il territorio nazionale. Prima fra tutte la possibilità di sottoporsi a visite senologiche gratuite prenotando al numero verde

