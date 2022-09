Ospedale di Colleferro Il dr Paolo Matrigiani è il primo italiano ad entrare nel consiglio direttivo dell’European Society of Sleep Technologists Auguri!

FrosinoneToday

In nottata, dopo essere stato sedato dai sanitari, è stato scortato in pronto soccorso all'di. ...I carabinieri della Compagnia disono intervenuti arrestando l'uomo e attivando i soccorsi per la donna, che è stata ricoverata inin prognosi riservata. Nel ricostruire i fatti, ... Colleferro ospedale, Gabriella Guerriero è la nuova direttrice del pronto soccorso FRASCATI - Appuntamento giovedì 29 settembre presso Palazzo Marconi per il convegno con amministrazione e Asl Roma 6 Ilmamilio.it - nota stampa In occasione della Giornata mondiale del Cuor ...Terribile incidente nelle primissime ore del pomeriggio di oggi tra Colleferro e Palestrina sull’A1. Dalle prime notizie sembra che ad essere coinvolti siano due autoarticolati e un’auto. Ancora al va ...