Osimhen è pronto al rientro. Su Twitter: «Loading…» (Di giovedì 29 settembre 2022) Loading. Una parola. In Italiano, letteralmente, significa «in carica…». Ma non rende perfettamente l'idea. «Loading» significa «loading», e rende solo in inglese. Vuol dire che ci siamo quasi. Che siamo all'ultima schermata prima di ricominciare la nostra partita, magari su un videogame. Ed è di questa parola che si serve Victor Osimhen, che anche in passato ha annunciato il suo rientro dagli infortuni che ha subito con dei post sui social. E dunque, abbiamo tutte le ragioni per credere che se Victor ha tweettato, il ritorno in campo è davvero imminente. C'è un altro po' da pazientare. Loading… Loadingpic.Twitter.com/CKGc9di7hM — Victor Osimhen (@victorOsimhen9) September 29, 2022 Osimhen si è infortunato all'inizio di ottobre. La diagnosi non fu delle migliori: ...

