Oroscopo Branko venerdì 30 settembre 2022 | le previsioni di oggi segno per segno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 settembre 2022)30. Ultimo giorno della settimana, poi ci toccherà concludere in bellezza (si spera) anche il mese di. Il tempo vola, il weekend che sembrava così lontano è arrivato e, molti avranno la fortuna di staccare la spina dalla quotidianità e dal lavoro. Ma come andrà questa giornata anche sul fronte sentimentale? Bisognerà uscire per incontrare la persona speciale o i single devono ancora pazientare? Non ci resta che scoprirlo con ledell’amato astrologo: Ariete, Toro e Gemelli ?Ariete: Tutto ti sembra poco reale, stai vivendo un sogno. Ma basta ...