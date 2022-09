AmiciUfficiale : Federica per la gara canto ha interpretato in chiave personale 'Nessuno vuole essere Robin'! Avrà convinto Ornella… - trash_italiano : ORNELLA VANONI SEI UNICA #Amici22 - venti4ore : Ornella Vanoni debutta a Firenze la nuova tournée 2022 - FirenzePost : Ornella Vanoni: debutta a Firenze la nuova tournée 2022 - marziaronc : RT @tg2rai: #Tg2Italia, 'Gli 88 anni di Sofia Loren, Ornella Vanoni e Brigitte Bardot' Ospiti: Rino Barillari, fotografo Lucilla Quagl… -

"Ti prego": Arisa e, cala il gelo in studio ad AmiciInizialmente come corista (Mina, Riccardo Cocciante, Mia Martini, Loredana Bertè, Roberto Vecchioni, Edoardo Bennato, Lucio Dalla, Vasco Rossi,) e poi come cantautrice, ha collaborato ...FIRENZE – Debutta a Firenze la nuova tournée 2022 di Ornella Vanoni: sarà in concerto giovedì 10 novembre alle 21 al Tuscany Hall (via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro); il titolo del tour ...La cantante a 88 anni torna sul palco con cinque musiciste vestite in smoking. In scaletta nuovi brani e vecchi successi ...