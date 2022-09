Orlando (Pd) a Calenda e non solo: 'Su Meloni si parlava del rischio Orban e ora si offrono collaborazioni' (Di giovedì 29 settembre 2022) Una critica senza nominarlo a Carlo Calenda. Uno che se si tratta di Fratoianni e M5s alza muri invalicabili ma che, a quanto pare, è già ben disposto verso i post fascisti di Fratelli d'Italia che ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 settembre 2022) Una critica senza nominarlo a Carlo. Uno che se si tratta di Fratoianni e M5s alza muri invalicabili ma che, a quanto pare, è già ben disposto verso i post fascisti di Fratelli d'Italia che ...

gc_bru : @latwittipe Che Orlando non è ossessionato dai social come Calenda. - globalistIT : - BerliozPG : In che cosa, di fatto, gente come Letta, Franceschini, Orlando, Serracchiani, Boldrini ecc è diversa da Renzi e Calenda? - _StefanoPozzoli : @latwittipe Orlando non la legge e Calenda sì? - BansCollector : @latwittipe Che Orlando è un politico, consapevole della propria posizione e Calenda no. -