Omofobia, ex consigliere triestino Fabio Tuiach condannato a due anni senza il beneficio della pena sospesa (Di giovedì 29 settembre 2022) Nel 2019 durante un consiglio comunale si disse offeso perché la senatrice a vita Liliana Segre aveva detto che Gesù era ebreo, nel 2021 con i portuali protestava contro il Green pass e amamalatosi di Covid sostenne che erano stati gli idranti. Oggi Fabio Tuiach, ex consigliere del comune di Trieste, ex Lega e Forza Nuova, nonché esponente del movimento dei portuali del capoluogo triestino ed ex pugile, è stato condannato a 2 anni di reclusione senza beneficio della pena sospesa per diffamazione. È stata l'Associazione I Sentinelli di Milano a rendere pubblico il verdetto dopo aver presentato una denuncia per diffamazione. L'esposto era stato presentato dopo un post che l'ex ...

