Omerovic è uscito dal coma L’avvocato | «Chi ha fatto sparire i vestiti che aveva addosso al momento dell’incidente?»

(Di giovedì 29 settembre 2022) ÈdalHasib, il ragazzo caduto dalla finestra del suo appartamento nel corso di alcuni controlli degli agenti il 12 settembre 2022, di cui 4 ora indagati per tentato omicidio e falso. Il giovane si trova in gravi condizioni, secondo quanto annunciato dal portavoce dell’Associazione 21 luglio in conferenza stampa alla Camera. «È fortemente sedato e mostra deboli e intermittenti segni di interazione – ha spiegato -. Secondo i medici non è possibile stabilire quanto e quali interventi dovrà subire. I tempi saranno estremamente lunghi». Intanto,della famiglia, Arturo Salerni, ha annunciato che l’immobile dal quale caddeè stato sottoposto a sequestro dalla procura. Gli elementi che non tornano Il legale del ragazzo ha, inoltre, riferito alcune importanti ...

dal coma Hasib, il ragazzo caduto dalla finestra del suo appartamento nel corso di alcuni controlli degli agenti il 12 settembre 2022, di cui 4 ora indagati per tentato omicidio e ..., èdal . Il precipitato giù dalla finestra del suo appartamento mentre erano in corso controlli ... Questo l'appello della madre di Hasibdurante una conferenza stampa in cui sono state ...(Adnkronos) – “Sappiamo che l’indagine non è più contro ignoti e che ci sono indagati”. Lo ha detto l’avvocato Arturo Salerni, in conferenza stampa a Montecitorio con i genitori di Hasib Omerovic, il ...Hasib Omerovic, è uscito dal coma. Il disabile rom precipitato giù dalla finestra del suo appartamento mentre erano in corso controlli di polizia, è ancora in ...