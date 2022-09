Omar Pedrini ricoverato in ospedale: nuovo intervento al cuore per il cantante (Di giovedì 29 settembre 2022) Personaggi Tv. Omar Pedrini ricoverato in ospedale per un nuovo intervento al cuore. Il famoso artista è un cantautore e chitarrista italiano, ex leader dei Timoria. Il rocker bresciano che a giugno 2021 era stato operato al cuore all’ospedale di Bologna ora ha dovuto subire un nuovo intervento. Omar Pedrini lo ha comunicato ai suoi numerosi fan attraverso un post su Instagram. Immediatamente è stato riempito di messaggi di affetto e pronta guarigione. Vediamo nel dettaglio come sta.



