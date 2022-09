Omar Pedrini, nuova operazione al cuore: "Sereno nonostante il dolore" (Di giovedì 29 settembre 2022) Il cantante ex Timoria ha dovuto subire un altro intervento dopo quello di giugno 2021. Il messaggio social della moglie tranquillizza i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 settembre 2022) Il cantante ex Timoria ha dovuto subire un altro intervento dopo quello di giugno 2021. Il messaggio social della moglie tranquillizza i ...

TuttoQuaNews : RT @Corriere: Quinto intervento al cuore per Omar Pedrini: «Non ha perso la voglia di scherzare» - lavocediasti : Nuovo intervento al cuore per il 'rocchettese' Omar Pedrini - Corriere : Quinto intervento al cuore per Omar Pedrini: «Non ha perso la voglia di scherzare» - NotizieVirgilio : ?? Omar Pedrini in ospedale: nuovo intervento al cuore per il cantante Il cantante Omar Pedrini, ex Timoria, si è so… - infoitcultura : Intervento al cuore per Omar Pedrini, ex dei Timoria -