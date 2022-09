Olivera spiega come si prepara il Mate: «Per noi uruguayani è molto importante» (VIDEO) (Di giovedì 29 settembre 2022) Il terzino del Napoli, Mathias Olivera, arrivato nel club sul mercato estivo, si trasforma in un simpatico barman per raccontare ai tifosi del Napoli come si prepara il Mate, una bevanda molto usata in Uruguay e in generale nei Paesi del Sud America. Il Napoli ha pubblicato sui social un VIDEO in cui Olivera descrive passo per passo la preparazione e spiega che si tratta di una bevanda molto importante per il popolo uruguayano e che per questo ha deciso di dare il suo contributo per insegnare ai tifosi del Napoli a realizzare il Mate. Sorriso sulle labbra e musica ad hoc accompagnano la breve spiegazione VIDEO del terzino ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 settembre 2022) Il terzino del Napoli, Mathias, arrivato nel club sul mercato estivo, si trasforma in un simpatico barman per raccontare ai tifosi del Napolisiil, una bevandausata in Uruguay e in generale nei Paesi del Sud America. Il Napoli ha pubblicato sui social unin cuidescrive passo per passo lazione eche si tratta di una bevandaper il popolo uruguayano e che per questo ha deciso di dare il suo contributo per insegnare ai tifosi del Napoli a realizzare il. Sorriso sulle labbra e musica ad hoc accompagnano la brevezionedel terzino ...

