Olimpiadi 2026 e 2028: Cio esclude Russia e Bielorussia da gara diritti tv (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Comitato olimpico internazionale ha comunicato il procedere delle trattative per assegnare i diritti tv delle Olimpiadi invernali del 2026 di Milano-Cortina e per quelle estive del 2028 a Los Angeles, specificando che da tale gara sono escluse Russia e BieloRussia come sanzione per il conflitto in Ucraina. Ad affermarlo è stato il presidente Thomas Bach alla dpa, agenzia di stampa tedesca. Il numero 1 del Cio ha poi sottolineato che le società interessate hanno anche la possibilità di acquistare i diritti per le manifestazioni future. Ad esempio, Discovery, società statunitense proprietaria anche di Eurosport, aveva acquistato i diritti per Parigi 2024 con largo anticipo, per poi rivenderli ai singoli Paesi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Comitato olimpico internazionale ha comunicato il procedere delle trattative per assegnare itv delleinvernali deldi Milano-Cortina e per quelle estive dela Los Angeles, specificando che da talesono esclusee Bielocome sanzione per il conflitto in Ucraina. Ad affermarlo è stato il presidente Thomas Bach alla dpa, agenzia di stampa tedesca. Il numero 1 del Cio ha poi sottolineato che le società interessate hanno anche la possibilità di acquistare iper le manifestazioni future. Ad esempio, Discovery, società statunitense proprietaria anche di Eurosport, aveva acquistato iper Parigi 2024 con largo anticipo, per poi rivenderli ai singoli Paesi. SportFace.

sportface2016 : Il #CIO ha escluso #Russia e #Bielorussia dalla gara dei diritti tv per le #Olimpiadi del 2026 e del 2028 - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: FISI e EA7 Armani fino a Milano-Cortina 2026; Roda: 'Siamo fieri e onorati di vestire questo marchio' - walter_celletti : RT @aCapo_coop: La Cooperativa #aCapo partecipa al focus group del percorso “Territori Olimpici – Accessibilità per Tutti” per le Olimpiadi… - FondoItalia : FISI e EA7 Armani fino a Milano-Cortina 2026; Roda: 'Siamo fieri e onorati di vestire questo marchio' - RiccardoFanales : RT @aCapo_coop: La Cooperativa #aCapo partecipa al focus group del percorso “Territori Olimpici – Accessibilità per Tutti” per le Olimpiadi… -