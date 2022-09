Nuovo Quattroruote - L'editoriale di ottobre - Tutti (o quasi) a piedi è il nuovo paradigma? (Di giovedì 29 settembre 2022) Chi non è di Milano comprensibilmente ignora che il primo di ottobre l'amministrazione comunale introdurrà l'ennesima stretta al traffico privato, aggiungendo un nuovo capitolo alla crociata antiauto che porta avanti da anni e che è stata a malavoglia sospesa a causa della pandemia. Nell'Area C, che è quella più centrale e a pagamento (5 euro), il pedaggio si applicherà anche alle ibride dalle emissioni superiori ai 100 g di CO2/km, finora escluse dal dazio; nell'Area B, che rappresenta il 72% del territorio meneghino, a essere bandite non saranno soltanto le vecchie diesel o le Euro 1/2 a benzina, ma anche le Euro 5 diesel, che sono macchine dal modesto impatto ecologico e vendute fino a pochi anni fa. Altri 107 mila automobilisti milanesi, che si sommano a quelli che già prima non potevano entrare, e 314 mila abitanti della provincia ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 29 settembre 2022) Chi non è di Milano comprensibilmente ignora che il primo dil'amministrazione comunale introdurrà l'ennesima stretta al traffico privato, aggiungendo uncapitolo alla crociata antiauto che porta avanti da anni e che è stata a malavoglia sospesa a causa della pandemia. Nell'Area C, che è quella più centrale e a pagamento (5 euro), il pedaggio si applicherà anche alle ibride dalle emissioni superiori ai 100 g di CO2/km, finora escluse dal dazio; nell'Area B, che rappresenta il 72% del territorio meneghino, a essere bandite non saranno soltanto le vecchie diesel o le Euro 1/2 a benzina, ma anche le Euro 5 diesel, che sono macchine dal modesto impatto ecologico e vendute fino a pochi anni fa. Altri 107 mila automobilisti milanesi, che si sommano a quelli che già prima non potevano entrare, e 314 mila abitanti della provincia ...

Therockinsid : @MadameA02 Però dura più di Letta e del suo furgone colpito dal fulmine ed esploso. Quattroruote ha scoperto addiri… - StellantisBlog : RT @quattroruote: #Stellantis, a #Mirafiori si produrranno trasmissioni per #auto #ibride ed è in arrivo anche un nuovo polo per l'economia… - Pomilids : RT @quattroruote: #Stellantis, a #Mirafiori si produrranno trasmissioni per #auto #ibride ed è in arrivo anche un nuovo polo per l'economia… -