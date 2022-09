Nuove trivelle in Valsusa, i No Tav organizzano presidi e passeggiate (Di giovedì 29 settembre 2022) “trivelle protette da poliziotti in assetto di guerra, abitanti a cui viene impedito di sapere cosa succede sotto casa loro, disboscamenti continui. La ‘svolta autoritaria’ in Val di Susa procede col pilota automatico”. E’ quanto scrive il movimento No Tav sulle proprie pagine social dopo che dalla giornata di ieri sono state portate in Valle Nuove trivelle per dei sondaggi nella zona di San Giuliano. Sandro Plano, ex sindaco di Susa e ora consigliere comunale di minoranza, vicino al movimento No Tav, osserva via Facebook che “in presenza di un blocco sulla statale 25 dovuto agli interventi sul sovrappasso ferroviario, con cantieri sulla A32 per interventi di adeguamento alla normativa europea, con restrizioni di carreggiata per i cantieri Tav a San Didero e a Chiomonte, con la prossima chiusura del Traforo del Monte Bianco, dopo mesi ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 29 settembre 2022) “protette da poliziotti in assetto di guerra, abitanti a cui viene impedito di sapere cosa succede sotto casa loro, disboscamenti continui. La ‘svolta autoritaria’ in Val di Susa procede col pilota automatico”. E’ quanto scrive il movimento No Tav sulle proprie pagine social dopo che dalla giornata di ieri sono state portate in Valleper dei sondaggi nella zona di San Giuliano. Sandro Plano, ex sindaco di Susa e ora consigliere comunale di minoranza, vicino al movimento No Tav, osserva via Facebook che “in presenza di un blocco sulla statale 25 dovuto agli interventi sul sovrappasso ferroviario, con cantieri sulla A32 per interventi di adeguamento alla normativa europea, con restrizioni di carreggiata per i cantieri Tav a San Didero e a Chiomonte, con la prossima chiusura del Traforo del Monte Bianco, dopo mesi ...

EleonoraEvi : MELONI, SALVINI, BERLUSCONI ASCOLTATE. Da giorni i ragazzi e le ragazze di @UltimaGenerazi1 sono in… - nuovasocieta : Nuove trivelle in Valsusa, i No Tav organizzano presidi e passeggiate - GemmaDucci : RT @EleonoraEvi: MELONI, SALVINI, BERLUSCONI ASCOLTATE. Da giorni i ragazzi e le ragazze di @UltimaGenerazi1 sono in #scioperodellafame per… - Nino_Morabito : RT @EleonoraEvi: MELONI, SALVINI, BERLUSCONI ASCOLTATE. Da giorni i ragazzi e le ragazze di @UltimaGenerazi1 sono in #scioperodellafame per… - alebatman1 : RT @EleonoraEvi: MELONI, SALVINI, BERLUSCONI ASCOLTATE. Da giorni i ragazzi e le ragazze di @UltimaGenerazi1 sono in #scioperodellafame per… -

Scocca l'ora delle elezioni politiche, oggi si vota: i programmi dei partiti a confronto ... reddito di cittadinanza e il no alle trivelle (idea che li accomuna alla sinistra ecologista). Il rilancio contro la precarietà del lavoro sembra essere un denominatore comune. Su salute e nuove ... I big dell'auto a caccia di gas. Italia senza carte da giocare Lo strumento è stato il Piano anti trivelle che ha di fatto bloccato l'estrazione del gas, come ... sull'esempio di Volkswagen, a evitare di lasciare andare via imprese e impedire di attirarne di nuove. Il governo rilancia le trivelle in mare. Incentivi alle aziende per estrarre più gas la Repubblica Tav: mobilitazione No Tav a Susa contro trivelle Tav: mobilitazione No Tav a Susa contro trivelle 13:41 Giovedì 29 Settembre 2022 Un gruppo di No Tav si è mobilitato stamani a Susa per tentare di impedire il passaggio di mezzi meccanici utilizzati ... Tav, mobilitazione a Susa contro le trivelle Un gruppo di manifestanti No Tav ha tentato di impedire il passaggio di mezzi meccanici utilizzati per lavori propedeutici alla realizzazione della nuova ferrovia ... ... reddito di cittadinanza e il no alle(idea che li accomuna alla sinistra ecologista). Il rilancio contro la precarietà del lavoro sembra essere un denominatore comune. Su salute e...Lo strumento è stato il Piano antiche ha di fatto bloccato l'estrazione del gas, come ... sull'esempio di Volkswagen, a evitare di lasciare andare via imprese e impedire di attirarne diTav: mobilitazione No Tav a Susa contro trivelle 13:41 Giovedì 29 Settembre 2022 Un gruppo di No Tav si è mobilitato stamani a Susa per tentare di impedire il passaggio di mezzi meccanici utilizzati ...Un gruppo di manifestanti No Tav ha tentato di impedire il passaggio di mezzi meccanici utilizzati per lavori propedeutici alla realizzazione della nuova ferrovia ...