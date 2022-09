Novellino | ' ' Napoli | occhio davvero al Torino che sta facendo bene' '

(Di giovedì 29 settembre 2022): ''Ilsta, ildovrà fare attenzione" A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Walter, ex. Queste le sue parole: "Ilè una squadra che stabenissimo, ildeve fare molta attenzione. -afferna- I granata meritano addirittura qualche punto in più, quindi. Assenza Osimhen? Intanto bisogna fare i complimenti alla società che ha costruito una squadra capace di far passare quasi inosservata l'assenza di Osimhen. Raspadori e Simeone sono giocatori che hanno voglia e fame. Spalletti e Juric? Sono due amici. Luciano ha ...

IL COMMENTO - Novellino: "Napoli, bravo Giuntoli, ha saputo rinnovare con innesti di qualità" Walter Novellino ha parlato della sfida tra Napoli e Torino soffermandosi sulle scelte che farà l'allenatore degli azzurri in attacco.