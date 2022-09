Novellino: ''Napoli, occhio davvero al Torino che sta facendo bene'' (Di giovedì 29 settembre 2022) Novellino: ''Il Torino sta facendo bene, il Napoli dovrà fare attenzione" A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Walter Novellino, ex Napoli e Torino. Queste le sue parole: "Il Torino è una squadra che sta facendo benissimo, il Napoli deve fare molta attenzione. -afferna Novellino - I granata meritano addirittura qualche punto in più, quindi occhio davvero. Assenza Osimhen? Intanto bisogna fare i complimenti alla società che ha costruito una squadra capace di far passare quasi inosservata l'assenza di Osimhen. Raspadori e Simeone sono giocatori che hanno voglia e fame. Spalletti e Juric? Sono due amici. Luciano ha ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 29 settembre 2022): ''Ilsta, ildovrà fare attenzione" A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Walter, ex. Queste le sue parole: "Ilè una squadra che stabenissimo, ildeve fare molta attenzione. -afferna- I granata meritano addirittura qualche punto in più, quindi. Assenza Osimhen? Intanto bisogna fare i complimenti alla società che ha costruito una squadra capace di far passare quasi inosservata l'assenza di Osimhen. Raspadori e Simeone sono giocatori che hanno voglia e fame. Spalletti e Juric? Sono due amici. Luciano ha ...

