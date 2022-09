North Stream | la Russia | “Incidenti avvenuti in zona controllata dagli Usa”

(Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set –, glisarebberoin unaamericani. La tesi-accusa viene dalla, come riporta Agenzia Nova. In generale, le accuse tra Washington e Mosca su quanto accaduto nel Mar Baltico si stanno rimpallando costantemente., “indi controllo americana”. L’accusa russa Le esplosioni nei gasdotti1 e 2 sarebbero frutto diin unacontrolata dall’intelligence statunitense, secondo quanto dichiarato dal portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Così infatti riferisce ...

'potrebbe non funzionare mai più'. Usa e Russia si accusano a vicenda. Si alza ancora la tensione e lo scontro a distanza tra Stati Uniti e Russia, dopo l'ombra del sabotaggio al gasdotto. Accuse incrociate sull'incidente. Per i russi ci vorranno tra sei mesi e un anno per riparare il Nord Stream.