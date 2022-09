Nordstream, sono 4 le perdite di gas: il danno potrebbe essere irreparabile (Di giovedì 29 settembre 2022) Quattro perdite di gas sono state scoperte dopo le esplosioni delle linee del gasdotto Nord Stream 1 e 2, è quanto afferma la Guardia Costiera svedese. Due di queste quattro perdite si trovano nella ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 settembre 2022) Quattrodi gasstate scoperte dopo le esplosioni delle linee del gasdotto Nord Stream 1 e 2, è quanto afferma la Guardia Costiera svedese. Due di queste quattrosi trovano nella ...

NicolaPorro : ?? Le 'fughe di gas' del #NordStream non sono una coincidenza ma un chiaro atto di #guerra. Ecco cosa potrà succeder… - Greenpeace_ITA : Perché? Il #gas fossile è quasi interamente metano. Nel prossimo ventennio (cruciale per l'azione sul #clima) ogni… - Adnkronos : Joe Biden dica se ci sono gli Stati Uniti dietro all''incidente' ai gasdotti #NordStream 1 e 2, dove due giorni fa… - Mania48Mania53 : RT @virginiasacchi: #Putin prima bombarda la centrale nucleare occupata dai suoi soldati e ora sabota il #NordStream2 ed il #Nordstream che… - GIOVANN20338003 : RT @antoniogolfari: #Nordstream #NordStream2 La grande madre #Russia per non pagare le penali si demolisce i gasdotti. Oltre a essere ass… -