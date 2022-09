Nord Stream, una guerra per le risorse che ci spinge verso l’unica soluzione possibile (Di giovedì 29 settembre 2022) I convulsi eventi sulla scena geopolitica mondiale continuano a prenderci di sorpresa. Cosa c’è dietro la distruzione del gasdotto Nord Stream? Non possiamo dire chi sia stato, ma una cosa è certa: il conflitto che stiamo vedendo è una guerra per le risorse molto di più di quanto non sia una guerra guerreggiata. Per capire cosa sta succedendo, dobbiamo tornare indietro nel tempo a trovare le radici della situazione attuale. Nel libro Mare e Sardegna (1921) l’autore, D.H. Lawrence, ci racconta come un soggetto favorito nelle conversazioni fra gli italiani del tempo erano gli insulti verso l’Inghilterra. Era perché il carbone inglese era diventato caro, cosa che gli italiani attribuivano alla malvagità degli inglesi. Il termine “Perfida Albione” era stato inventato molto tempo prima, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) I convulsi eventi sulla scena geopolitica mondiale continuano a prenderci di sorpresa. Cosa c’è dietro la distruzione del gasdotto? Non possiamo dire chi sia stato, ma una cosa è certa: il conflitto che stiamo vedendo è unaper lemolto di più di quanto non sia unaguerreggiata. Per capire cosa sta succedendo, dobbiamo tornare indietro nel tempo a trovare le radici della situazione attuale. Nel libro Mare e Sardegna (1921) l’autore, D.H. Lawrence, ci racconta come un soggetto favorito nelle conversazioni fra gli italiani del tempo erano gli insultil’Inghilterra. Era perché il carbone inglese era diventato caro, cosa che gli italiani attribuivano alla malvagità degli inglesi. Il termine “Perfida Albione” era stato inventato molto tempo prima, ma ...

ladyonorato : Che le perdite non fossero dovute a un incidente si era capito. - Corriere : ?? Molti esperti hanno subito pensato al Cremlino. Ma c’è chi chiede: perché Putin dovrebbe sabotare una sua struttu… - GiovaQuez : 'È ormai chiaro che le autorità hanno valutato che si tratta di azioni deliberate. Non si è trattato di un incident… - CapitaleIl : RT @PartitComunista: Di misterioso nella vicenda di Nord Stream non c’è proprio nulla. E gli Stati Uniti prendono sempre più il controllo d… - ilfattoblog : Nord Stream, una guerra per le risorse che ci spinge verso l’unica soluzione possibile -