Non Una Di Meno Roma, il corteo: “Meloni? Le nostre battaglie andranno avanti” (Di giovedì 29 settembre 2022) Il 28 settembre 2022 si è celebrata la giornata internazionale dell’aborto sicuro e libero, una ricorrenza della prima volta in cui avvenne la depenalizzazione dell’aborto in America Latina e nei Caraibi nel 1990. Nel tempo, questa iniziativa ha assunto un declinazione più attuale, ribadendo non solo la necessità di difendere il diritto all’aborto, ma anche L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Il 28 settembre 2022 si è celebrata la giornata internazionale dell’aborto sicuro e libero, una ricorrenza della prima volta in cui avvenne la depenalizzazione dell’aborto in America Latina e nei Caraibi nel 1990. Nel tempo, questa iniziativa ha assunto un declinazione più attuale, ribadendo non solo la necessità di difendere il diritto all’aborto, ma anche L'articolo proviene da Inews24.it.

borghi_claudio : Accendo la televisione e a @Ariachetira sento MARZIO BREDA che dice che il ministero della difesa non può essere af… - CarloCalenda : Gli eletti della lista Azione-ItaliaViva-Calenda. Una quasi perfetta parità di genere, e ottima varietà di competen… - sebmes : C’è un abisso tra la dignità con cui @EnricoLetta ha ammesso la sconfitta e l’impudenza di Salvini che fa finta di… - PeytonVerona : RT @Glicine00153383: E l'amore guardò il tempo e rise. Un sorriso lieve come un sospiro, come l'ironia di un batter di ciglio, come il suss… - SusannaGatto4 : Una settimana di febbre spero abbia almeno l’utilità di farmi perdere peso BASTA NON CE LA FACCIO -