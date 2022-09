Non solo la Roma, Lukaku può saltare anche il Barcellona (Di giovedì 29 settembre 2022) Altra occasione persa, ancora una volta out. Per la quinta volta consecutiva in campionato, per la settima partita stagionale. Niente Roma, quindi. E pure il Barcellona adesso è a fortissimo rischio. ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 settembre 2022) Altra occasione persa, ancora una volta out. Per la quinta volta consecutiva in campionato, per la settima partita stagionale. Niente, quindi. E pure iladesso è a fortissimo rischio. ...

amnestyitalia : Vietare o limitare l’aborto non significa diminuire le interruzioni di gravidanza. Significa solo renderle meno sic… - GiovaQuez : Orsini: 'Non è possibile che qui si parli solo bene di Zelensky, il suo atteggiamento porterà alla distruzione di u… - Mov5Stelle : Scuola pubblica, accesso ai servizi e sanità pubblica: colmare le diseguaglianze è perno del nostro programma dove… - nardozza_g : Attaccano il RdC e poi candidano in parlamento gente come #Bossi o #Fascina che non andranno mai, solo per dargi u… - Sephzhpes : @ricardorubio44 Mai giudicare prima dei Mondiali secondo me, spesso si tengono solo i muscoli caldi ma non spingono… -