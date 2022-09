"Non le sosterremo". L'Ungheria minaccia il veto sulle sanzioni a Mosca (Di giovedì 29 settembre 2022) Il ministro della presidenza del Consiglio dei Ministri ungherese Gergely Gulyas è stato chiaro: "Se il nuovo pacchetto di sanzioni" contro Mosca "includerà misure restrittive sull'energia, l'Ungheria non lo sosterrà" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 settembre 2022) Il ministro della presidenza del Consiglio dei Ministri ungherese Gergely Gulyas è stato chiaro: "Se il nuovo pacchetto di" contro"includerà misure restrittive sull'energia, l'non lo sosterrà"

