"Non è così!": Gegia si ribella | Raptus di rabbia: le urla si sentono in tutta la casa [VIDEO] (Di giovedì 29 settembre 2022) Nella casa del GF Vip viene tirato fuori un importante argomento, la situazione degenera e Gegia inizia a urlare davanti a tutti Gegia GF Vip (Mediaset Infinity)In queste ultime ore nella casa del GF Vip è stato preso un importante argomento, ovvero il perché della partecipazione al reality, cosa spinge i concorrenti a dire sì. Visibilità e soldi, rispondono in molti, e nella maggior parte dei casi anche la mancanza di un lavoro vero e proprio. Il tema è molto delicato perché da una parte si può essere portati per la tv, per le telecamere e quindi scegliere di fare un percorso del genere per riuscire a sfondare in quel mondo, dall'altra invece è anche molto probabile che si accetti per bisogno di denaro e mancanza di un lavoro nell'ultimo periodo. Per esempio, a partecipare al GF Vip, più che veri e ...

