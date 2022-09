Non così generosa. Il bluff della Cina sul debito africano (Di giovedì 29 settembre 2022) A qualcuno potrebbe sembrare un bluff. Qualcosa non torna dietro il colpo di spugna sui prestiti delle banche cinesi ai governi africani, finiti nel giro di venti anni nella morsa mortale del debito verso Pechino a causa degli ormai famosi prestiti-trappola. Come raccontato da Formiche.net, lo scorso agosto alcuni istituti del Dragone hanno deciso di cancellare d’un colpo una ventina di finanziamenti concessi a 17 Stati africani, finiti a un passo dalla miseria dopo che, alle prime avvisaglie di insolvenza, Pechino ha cominciato ad azzannare asset e infrastrutture del Paese indebitato. Sembra una specie di atto misericordioso verso del economie in via di sviluppo, dunque più fragili. La realtà è un’altra: è vero che la Cina ha depennato dalla lista dei debitori alcuni Paesi africani, ma lo stralcio ha riguardato i soli ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 settembre 2022) A qualcuno potrebbe sembrare un. Qualcosa non torna dietro il colpo di spugna sui prestiti delle banche cinesi ai governi africani, finiti nel giro di venti anni nella morsa mortale delverso Pechino a causa degli ormai famosi prestiti-trappola. Come raccontato da Formiche.net, lo scorso agosto alcuni istituti del Dragone hanno deciso di cancellare d’un colpo una ventina di finanziamenti concessi a 17 Stati africani, finiti a un passo dalla miseria dopo che, alle prime avvisaglie di insolvenza, Pechino ha cominciato ad azzannare asset e infrastrutture del Paese indebitato. Sembra una specie di atto misericordioso verso del economie in via di sviluppo, dunque più fragili. La realtà è un’altra: è vero che laha depennato dalla lista deiri alcuni Paesi africani, ma lo stralcio ha riguardato i soli ...

elio_vito : Se le persone ricche votano chi promette loro di abbassare le tasse, fare condoni, favorire la circolazione del con… - CarloVerdelli : E poi ci sarebbe quel 36% che non ha votato, la maggiore astensione di sempre. Ma chi non vota, non conta! Vero, ma… - Agenzia_Ansa : 'Avete appena visto cosa è accaduto in Italia alle elezioni. Vedrete cosa accadrà nel mondo. Non potete essere otti… - realUmbertoLM : @Storace 1) La Lega è già stata sovrarappresentata nella composizione delle liste. (Si pensava prendesse almeno il… - BaiettiFranco : @ZanettiGilyNala @GiorgiaMeloni Ucraina, Draghi telefona a Zelensky: 'l'Italia non riconoscerà i referendum'. Quind… -