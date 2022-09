Noi e la Giulia: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di giovedì 29 settembre 2022) Noi e la Giulia: trama, cast e streaming del film Stasera, giovedì 29 settembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Noi e la Giulia, film del 2015 diretto e interpretato da Edoardo Leo, tratto dal libro Giulia 1300 e altri miracoli di Fabio Bartolomei. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Diego, Fausto e Claudio sono tre uomini insoddisfatti delle proprie attività: il primo è un venditore di auto torinese che, spinto anche dalla morte del padre, decide di cambiare vita; il secondo è un televenditore romano di destra e pieno di debiti; il terzo, romano anch’egli, ha appena fatto fallire il secolare negozio di alimentari di famiglia ed è ormai prossimo al divorzio. Spinti dai propri fallimenti i tre, dopo essersi casualmente incontrati per acquistare un casale in ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 settembre 2022) Noi e la: trama, cast e streaming delStasera, giovedì 29 settembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Noi e ladel 2015 diretto e interpretato da Edoardo Leo, tratto dal libro1300 e altri miracoli di Fabio Bartolomei. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Diego, Fausto e Claudio sono tre uomini insoddisfatti delle proprie attività: il primo è un venditore di auto torinese che, spinto anche dalla morte del padre, decide di cambiare vita; il secondo è un televenditore romano di destra e pieno di debiti; il terzo, romano anch’egli, ha appena fatto fallire il secolare negozio di alimentari di famiglia ed è ormai prossimo al divorzio. Spinti dai propri fallimenti i tre, dopo essersi casualmente incontrati per acquistare un casale in ...

GrandeFratello : Pronti per una nuova puntata di #GFVIPPARTY? ?? Stasera avremo con noi: Nicola Pisu, Guenda Goria, Claudia Mariani e… - GrandeFratello : Giulia è super pronta: su Twitter scoppiano le ship, viaggiano le polemiche, corrono le strategie... e noi le leggi… - GrandeFratello : Pronti per i primi pettegolezzi sulla Casa? ?? Stasera a #GFVIPPARTY avremo con noi: Dayane Mello, Orietta Berti, Pa… - choukinetta : RT @MedInfinityIT: Pronti per una nuova puntata di #GFVIPPARTY? ?? Stasera avremo con noi: Nicola Pisu, Guenda Goria, Claudia Mariani e... l… - ImposimatoLuca : RT @GrandeFratello: Pronti per una nuova puntata di #GFVIPPARTY? ?? Stasera avremo con noi: Nicola Pisu, Guenda Goria, Claudia Mariani e la… -