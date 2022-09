Noemi Bocchi regina delle festa per Francesco Totti: il dettaglio che non sfugge (Di giovedì 29 settembre 2022) La nuova coppia dell’anno è quella formata da Francesco Totti e Noemi Bocchi, e il compleanno dell’ex calciatore è stata l’occasione perfetta per uscire allo scoperto davanti a tutti e non solo… L’inizio della stagione estiva è stato segnato dall’annuncio che Ilary Blasi ha fatto in relazione alla fine del matrimonio con Francesco Totti, seguito da un comunicato stampa dell’ex calciatore dato che la coppia ha voluto gestire il tutto separatamente. Sono numerosi i retroscena che si celano dietro la fine di uno dei matrimonio più chiacchierati del gossip italiano nell’ultimo ventennio, ma Totti ormai sembrerebbe essere ormai davvero concentrato e travolto dalla nuova passione con Noemi Bocchi tanto da uscire allo ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 29 settembre 2022) La nuova coppia dell’anno è quella formata da, e il compleanno dell’ex calciatore è stata l’occasione perfetta per uscire allo scoperto davanti a tutti e non solo… L’inizio della stagione estiva è stato segnato dall’annuncio che Ilary Blasi ha fatto in relazione alla fine del matrimonio con, seguito da un comunicato stampa dell’ex calciatore dato che la coppia ha voluto gestire il tutto separatamente. Sono numerosi i retroscena che si celano dietro la fine di uno dei matrimonio più chiacchierati del gossip italiano nell’ultimo ventennio, maormai sembrerebbe essere ormai davvero concentrato e travolto dalla nuova passione contanto da uscire allo ...

