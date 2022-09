Noemi Bocchi, look costosissimo e auto nuova: un regalo di Francesco Totti? (Di giovedì 29 settembre 2022) Il gossip non ha proprio intenzione di mollare la presa. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a riempire le pagine dei giornali scandalistici e non solo. E, inevitabilmente, anche il nome di Noemi Bocchi è ormai da mesi sulla bocca di tutti. Così anche quando la nuova fiamma dell’ex Pupone appare da sola in pubblico, qualcosa che lo riconduca a Totti c’è sempre. Paparazzata di nuovo Noemi Bocchi dopo la discussa intervista di Francesco Totti in cui conferma la loro relazione, è ufficialmente la nuova compagna dell’ex campione giallorosso. E i riflettori del gossip si concentrano sempre di più su una figura che, nonostante tutto il chiacchiericcio, è sempre rimasta un po’ in ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 29 settembre 2022) Il gossip non ha proprio intenzione di mollare la presa. La separazione trae Ilary Blasi continua a riempire le pagine dei giornali scandalistici e non solo. E, inevitabilmente, anche il nome diè ormai da mesi sulla bocca di tutti. Così anche quando lafiamma dell’ex Pupone appare da sola in pubblico, qualcosa che lo riconduca ac’è sempre. Paparazzata di nuovodopo la discussa intervista diin cui conferma la loro relazione, è ufficialmente lacompagna dell’ex campione giallorosso. E i riflettori del gossip si concentrano sempre di più su una figura che, nonostante tutto il chiacchiericcio, è sempre rimasta un po’ in ...

zazoomblog : Francesco Totti e quel gesto in occasione del suo compleanno che ufficializza sempre di più il legame con Noemi Boc… - IsaeChia : Francesco Totti e quel gesto in occasione del suo compleanno che ufficializza sempre di più il legame con Noemi Boc… - Cosmopolitan_IT : La divisione dei beni sta scatenando la ex coppia, sempre più ai ferri corti - AngoloDV : Francesco Totti e il bacio a Noemi Bocchi in pubblico #totti #noemibocchi #angolodellenotizie #ilaryblasi… - infoitcultura : Noemi Bocchi, sapevate fosse proprio lei la mamma? E chi l'avrebbe mai detto -