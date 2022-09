(Di giovedì 29 settembre 2022) Si sta diffondendo l’indiscrezione cheuno degli ospiti vip della casa del Grande Fratello avrebbe fatto sesso con una ragazzaprima di entrane nella casa più spiata dagli italiani. È stata, la ragazzacon la quale il gieffino avrebbeuna storia, a essere contatta da Amedeo Venza e avrebbe raccontato la sua verità. Chi èè originaria di Pozzuoli in Campania e ha 37 anni, ma da quando era solo una ragazzina vive a Roma insieme alla sua famiglia. Ha studiato al liceo Linguistico e ha conseguito il diploma al Conservatorio di pianoforte San Pietro a Maiella di Napoli. La 37enne è un’attrice di film porno – anche con noti attori del settore come Rocco ...

CorriereCitta : Noemi Blonde, chi è la trans che ha avuto un rapporto con Luca Salatino del GF VIP: età, foto e Instagram - infoitcultura : Grande Fratello Vip, la trans Noemi Blonde rivela: “Sono andata a letto con Luca Salatino - infoitcultura : GfVip, la trans Noemi Blonde: 'Ho girato un video intimo con lui' - DenisCabeza82 : Sbaglio o Luca Salatino dovrà spiegare chi è Noemi Blonde? Tra Er Pupone e #GFvip sto nome proprio non porta beniss… - VanityFairIt : Lontano dalle telecamere del reality di Canale 5, la transessuale Noemi Blonde spiega che Luca Salatino ha avuto in… -

Luca Salatino, trattamento speciale al GFVIP/Signorini replica all'accusa Luca Salatino smascherato da: 'Ha avuto esperienze con ragazze trans e...' Il gossip tra Elenoire Ferruzzi e ...A riguardo ieri pomeriggio la transha sganciato una bomba sul suo profilo Instagram sul pugile romano: ' Tranquilla Elenoire c'è speranza anche per te. Magari non nella casa, ma al di ...Amedeo Venza ha rivelato su Instagram di essere stato contattato da Noemi Blonde, una ragazza trans: 'Qualche anno fa facemmo un video' ...In questi primi giorni della settima edizione del Gf Vip, ha fatto molto parlare il rapporto tra Luca Salatino e la trans Elenoire Ferruzzi con quest'ultima ch ...