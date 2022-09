No, l’allenatore della Juventus Allegri non è stato arrestato (Di giovedì 29 settembre 2022) Il 24 settembre 2022 è stato pubblicato un post su Facebook in cui si legge «Edizione straordinaria del TG1 per l’arresto dell’attuale allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, a poche ore dalla conclusione del CdA della società. Riciclaggio di denaro, contatti con la mafia, possesso di armi da fuoco, lesioni e una serie di società estere, cosa nascondeva il tecnico bianconero? Il tutto nel servizio dell’inviato del TG1 Jonathan Gregori». Si tratta di un contenuto satirico, circolato senza il contesto necessario per la sua comprensione e che quindi veicola una notizia falsa. Vediamo perché. Il video oggetto della nostra verifica non è un vero servizio del TG1 per documentare l’arresto di Allegri (che non è mai avvenuto), ma è un video satirico. La notizia ... Leggi su facta.news (Di giovedì 29 settembre 2022) Il 24 settembre 2022 èpubblicato un post su Facebook in cui si legge «Edizione straordinaria del TG1 per l’arresto dell’attuale allenatoreMassimiliano, a poche ore dalla conclusione del CdAsocietà. Riciclaggio di denaro, contatti con la mafia, possesso di armi da fuoco, lesioni e una serie di società estere, cosa nascondeva il tecnico bianconero? Il tutto nel servizio dell’inviato del TG1 Jonathan Gregori». Si tratta di un contenuto satirico, circolato senza il contesto necessario per la sua comprensione e che quindi veicola una notizia falsa. Vediamo perché. Il video oggettonostra verifica non è un vero servizio del TG1 per documentare l’arresto di(che non è mai avvenuto), ma è un video satirico. La notizia ...

