Nikita Pelizon accende il radar contro la flatulenza (Di giovedì 29 settembre 2022) Vivere 24 ore su 24 sotto lo stesso tetto non è semplice già se si è in 3 o 4 persone, figurarsi quando si è più di 20 (al Grande Fratello Vip, per giunta). Ne sa qualcosa Nikita Pelizon, che da questa notte ha attivato il radar contro la flatulenza. La modella triestina stava chiacchierando amabilmente con Cristina Quaranta a letto, quando è stata interrotta da uno sgradevole concerto di peti. “C’è qualcuno che scorreggia?” si è domandata a un certo punto, interrompendo il discorso che aveva iniziato. Dapprima la Quaranta ha risposto di no, poi però è scoppiata a ridere, lasciando in sospeso la questione. Purtroppo in sospeso è rimasto anche qualcos’altro, ma sorvoliamo. Nikita: "c'è qualcuno che scorreggia" sto morendo #gfvip pic.twitter.com/zVvBPDnnko — Våle; Campioni d'italia ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 29 settembre 2022) Vivere 24 ore su 24 sotto lo stesso tetto non è semplice già se si è in 3 o 4 persone, figurarsi quando si è più di 20 (al Grande Fratello Vip, per giunta). Ne sa qualcosa, che da questa notte ha attivato illa. La modella triestina stava chiacchierando amabilmente con Cristina Quaranta a letto, quando è stata interrotta da uno sgradevole concerto di peti. “C’è qualcuno che scorreggia?” si è domandata a un certo punto, interrompendo il discorso che aveva iniziato. Dapprima la Quaranta ha risposto di no, poi però è scoppiata a ridere, lasciando in sospeso la questione. Purtroppo in sospeso è rimasto anche qualcos’altro, ma sorvoliamo.: "c'è qualcuno che scorreggia" sto morendo #gfvip pic.twitter.com/zVvBPDnnko — Våle; Campioni d'italia ...

AnnaLis34276099 : RT @Ang_Gulino: NIKITA PELIZON IN LACRIME Nikita pentita dopo lo scherzo a Charlie Gnocchi scoppia in lacrime mentre George Ciupilan e Cris… - IntxrruptxdGirl : 50 kili di pollo 600 uova 250 euro di tonno La spesa by Nikita Pelizon #gfvip - Andra96577875 : RT @Ang_Gulino: LEZIONI DI TWERK PER LUCA SALATINO Nikita Pelizon e Ginevra Lamborghini si offrono come insegnanti d'eccezione per insegna… - Isy27817713 : RT @Ang_Gulino: LEZIONI DI TWERK PER LUCA SALATINO Nikita Pelizon e Ginevra Lamborghini si offrono come insegnanti d'eccezione per insegna… -