Nencini (Psi): “Penalizzato per mia vicinanza a Renzi, non mi ha difeso il partito” (Di giovedì 29 settembre 2022) di Erika Noschese “Una catastrofe. Ha più voti Giorgia Meloni dell’intera sinistra. La sinistra italiana è la più debole di tutta l’Europa. Questa sinistra, guidata da Letta con improvvisazione, è la più piccola che l’Italia abbia mai conosciuto dal 1946. Una manciata i collegi vinti, e tutti nei centri storici, nemmeno uno in campagna o in periferia. Ora, un progetto e un bagno di umiltà”. Così il senatore uscente e già segretario nazionale del Psi, Riccardo Nencini all’indomani della sconfitta elettorale del centrosinistra. Nencini, che ha ceduto il testimone al salernitano Enzo Maraio, ha “rispettato” la richiesta del Psi di non candidarsi pur di tentare di portare in Parlamento il segretario nazionale. Un sacrificio, forse, vano e attacca il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta: “Il Pd ha eliminato il grosso di coloro che erano stati con ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 29 settembre 2022) di Erika Noschese “Una catastrofe. Ha più voti Giorgia Meloni dell’intera sinistra. La sinistra italiana è la più debole di tutta l’Europa. Questa sinistra, guidata da Letta con improvvisazione, è la più piccola che l’Italia abbia mai conosciuto dal 1946. Una manciata i collegi vinti, e tutti nei centri storici, nemmeno uno in campagna o in periferia. Ora, un progetto e un bagno di umiltà”. Così il senatore uscente e già segretario nazionale del Psi, Riccardoall’indomani della sconfitta elettorale del centrosinistra., che ha ceduto il testimone al salernitano Enzo Maraio, ha “rispettato” la richiesta del Psi di non candidarsi pur di tentare di portare in Parlamento il segretario nazionale. Un sacrificio, forse, vano e attacca il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta: “Il Pd ha eliminato il grosso di coloro che erano stati con ...

Scrittomisto : Elezioni 2022, Psi estinto: fuori per uno zero virgola il segretario Maraio - Via Battilocchio e Stefania Craxi e c… -