Nelle scuole di montagna fa già freddo: in classe con 4-5 gradi, ma i termosifoni si potranno accendere solo a fine ottobre (Di giovedì 29 settembre 2022) Nelle scuole di montagna fa già freddo. Presidi e insegnanti tanno contattando i sindaci per fare presente il problema e chiedere la possibilità di ottenere delle deroghe alla severa volontà del Ministero della Transizione Ecologica che prevede la prima accensione non prima del 22 ottobre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 settembre 2022)difa già. Presidi e insegnanti tanno contattando i sindaci per fare presente il problema e chiedere la possibilità di ottenere delle deroghe alla severa volontà del Ministero della Transizione Ecologica che prevede la prima accensione non prima del 22. L'articolo .

poliziadistato : La cerimonia dell'alzabandiera nelle Scuole della #PoliziadiStato avvia la giornata di celebrazioni per… - TorinoFC_1906 : Il Toro torna nelle scuole!?????? Grande emozione per gli studenti di 1a elementare dell’IC Antonelli quando hanno r… - orizzontescuola : Nelle scuole di montagna fa già freddo: in classe con 4-5 gradi, ma i termosifoni si potranno accendere solo a fine… - marielSiviglia : RT @MelgerTina: Nelle scuole #Ucraina sarà proibito il romanzo #BabiYar di Anatoly Kuznetsov, sul piú atroce sterminio #NAZISTA della IIGM… - orizzontescuola : “2000 ATA in più nelle scuole”: domani sit-in dei sindacati della Puglia -