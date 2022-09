Nelle nuove sanzioni europee c’è anche il tetto al prezzo del petrolio russo (Di giovedì 29 settembre 2022) La lista delle sanzioni europee comminate alla Russia è così lunga e complessa che si perde facilmente il conto. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha presentato l’ottavo pacchetto, che però secondo il conteggio ufficiale sarebbe il settimo, a cui se ne aggiungono due «di mantenimento». Le ultime proposte comunque comprendono un tetto al prezzo del petrolio esportato dalla Russia, nuove restrizioni al commercio e l’ampliamento della lista delle persone sanzionate. Come ogni misura sanzionatoria, dovranno ottenere l’assenso di tutti i 27 Stati membri, che ne discuteranno a partire dalla prossima riunione informale, a Praga il 7 ottobre. Un price cap per tutto il mondo Il pezzo forte del nuovo round è un tetto al prezzo del ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 29 settembre 2022) La lista dellecomminate alla Russia è così lunga e complessa che si perde facilmente il conto. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha presentato l’ottavo pacchetto, che però secondo il conteggio ufficiale sarebbe il settimo, a cui se ne aggiungono due «di mantenimento». Le ultime proposte comunque comprendono unaldelesportato dalla Russia,restrizioni al commercio e l’ampliamento della lista delle persone sanzionate. Come ogni misura sanzionatoria, dovranno ottenere l’assenso di tutti i 27 Stati membri, che ne discuteranno a partire dalla prossima riunione informale, a Praga il 7 ottobre. Un price cap per tutto il mondo Il pezzo forte del nuovo round è unaldel ...

TeleradioNews : “Le stelle di Dora”, anche alle Scuole della provincia di Caserta un fumetto per far conoscere il Generale Carlo Al… - TeleradioNews : Caserta. 'Le stelle di Dora': nelle scuole fumetto della Benemerita sul generale Dalla Chiesa - “Le stelle di Dora”… - ilrestodite : RT @Torakjkj: Se il @pdnetwork dopo il disastro dell'ultima legislatura pensa di poter fare passerelle nelle manifestazioni di piazza, casc… - Torakjkj : Se il @pdnetwork dopo il disastro dell'ultima legislatura pensa di poter fare passerelle nelle manifestazioni di pi… - heather_mferit : Dobbiamo solo sperare forte nelle nuove generazioni che non si fanno incantare dai discorsi di questa gente che fa… -