Nel trailer di Yellowstone 5 la guerra dei Dutton è tutta politica: le prime immagini dei nuovi episodi (Di giovedì 29 settembre 2022) Il trailer di Yellowstone 5, appena rilasciato da Paramount Network in vista della première di domenica 13 novembre, preannuncia una stagione di grandi sconvolgimenti per il clan Dutton. Si tratta delle prime immagini inedite dei nuovi episodi dell’acclamato neo-western, dopo il breve teaser che era stato diffuso in occasione degli MTV Video Music Awards 2022 lo scorso agosto. Nel trailer di Yellowstone 5 ci sono diversi spoiler: innanzitutto la battaglia tra il capofamiglia John e la sua pecora nera Jamie per sostituire Lynelle come governatore del Montana è finita a favore del patriarca dei Dutton, che nelle prime scene della clip giura sulla Bibbia accettando l’incarico di fronte ad una folla di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) Ildi5, appena rilasciato da Paramount Network in vista della première di domenica 13 novembre, preannuncia una stagione di grandi sconvolgimenti per il clan. Si tratta delleinedite deidell’acclamato neo-western, dopo il breve teaser che era stato diffuso in occasione degli MTV Video Music Awards 2022 lo scorso agosto. Neldi5 ci sono diversi spoiler: innanzitutto la battaglia tra il capofamiglia John e la sua pecora nera Jamie per sostituire Lynelle come governatore del Montana è finita a favore del patriarca dei, che nellescene della clip giura sulla Bibbia accettando l’incarico di fronte ad una folla di ...

